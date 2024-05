In pole c'è Max Versatppen con la Red Bull, ma in agguato subito dopo ci sono le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. La gara di Miami scatta alle 22 italiane: qui le ultime news prima del via e tutto quello che c'è da sapere dal circuito alle gomme e fino al meteo. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW GRIGLIA DI PARTENZE

Il Mondiale di Formula 1 è arrivato alla sua sesta gara stagiona, prima negli Stati Uniti di questa stagione. Si corre a Miami, dove il sabato è trascorso all'insegna della Red Bull e di Versatppen, con il campione in carica che si è aggiudicato sia la Sprint Race che la pole position. Ma nulla è scontato. La Ferrari è lì e scatta dalla prima fila con Leclerc, mentre l'altra Rossa di Sainz dalla terza casella in griglia. Obiettivo mettere pressione a Super Max sin dal via e cercare di strappare un risultato importante aspettando Imola, dove per la SF-24 sono attesi importanti aggiornamenti. E per i due ferraristi nessuna indicazione dopo le scintille in Cina. Il team principal Vasseur ha detto: "Sono professionisti, sanno cosa fare". Il via alle 22.