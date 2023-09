Si chiama ‘Tifone’ il trofeo che, domenica 3 settembre, verrà consegnato sul podio del GP d'Italia nelle mani dei primi tre classificati e del rappresentante della squadra vincente. Si tratta di un oggetto d’arte realizzato dall’artista italiana Ruth Beraha e ispirato, allo stesso tempo, alla forma degli scarichi di una monoposto di F1 e alla mitologia greca. Tifone è infatti una figura mitologica. Il fine settimana è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

