Per i 29 anni del figlio, Sainz senior ha postato una foto in cui sistema il casco del piccolo Carlos prima di una gara con del nastro isolante per evitare di avere problemi con la pioggia: "Giorni difficili, ma sono certo che ti hanno aiutato ad arrivare dove sei oggi". La F1 è a Monza: tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

