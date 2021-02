10/25 ©Getty

Negli Usa, al debutto con la scuderia francese, Sainz conquista subito il 7° posto; costretto invece al ritiro per problemi tecnici nella gara successiva, 11° in Brasile e ancora out nell'ultima gara: chiuderà in nona posizione nel Mondiale con 54 punti.



SAINZ-LECLERC: LA GIOVANE COPPIA DELLA FERRARI