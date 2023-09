Charles Leclerc smorza i toni dopo la doppietta della Ferrari nelle due sessioni di libere di Singapore: "E' stata una buona giornata, ma non facciamoci illusioni. Gli altri miglioreranno. Siamo sorpresi della nostra prestazione qui, lavoreremo per migliorare il bilanciamento. Domani spingerò come un matto in qualifica". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

SINGAPORE, HIGHLIGHTS LIBERE