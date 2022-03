Quella in Bahrain è la vittoria numero 239 nella storia della Ferrari, la 18^ in epoca Power Unit. Da Vettel a Kuala Lumpur nel 2015 a Leclerc a Sakhir nel 2022, ecco i successi del Cavallino dopo la rivoluzione motoristica in F1

TRIONFO LECLERC IN BAHRAIN, LA FERRARI E' TORNATA