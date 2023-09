A seguito del terribile incidente in qualifica di Lance Stroll, Aston Martin e il pilota hanno consiuntamente deciso di non correre a Marina Bay. Il pilota canadese sta fortunatamente bene dopo il forte impatto, anche se è ancora dolorante, mentre la macchina ha riportato grossi danni. "In seguito all'incidente di Lance - si legge in una nota - pilota e team hanno concordato congiuntamente che non parteciperà alla gara di questa sera. La squadra deve affrontare un lavoro enorme per riparare l'auto oggi e Lance è ancora dolorante a causa di un impatto così forte. L’attenzione di Lance ora si sposta sul completo recupero in vista del GP del Giappone". Aston Martin sarà duqnue in pista solo con Fernando Alonso.