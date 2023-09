FERRARI

Quella di Marina Bay è la vittoria numero 243 nella storia della Ferrari, la 19^ in epoca Power Unit. Da Vettel a Kuala Lumpur nel 2015 a Sainz a Singapore in questo 2023, ecco i successi del Cavallino dopo la rivoluzione motoristica in F1.