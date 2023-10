Da Kimi Antonelli, alle ragazze della F1 Academy, passando per Hamilton, Verstappen e Leclerc: i campioni di oggi e domani sono accomunati da Tatuus, le monoposto made in Italy. Una vera e propria garanzia per i futuri piloti, azienda leader per i campionati monomarca, al momento sono 19 di quest'ultimi a schierare queste automobili, l’anno prossimo 22

Da Kimi Antonelli, campione in Formula Regional lo scorso weekend, alle ragazze della F1 Academy protagoniste nel prossimo fine settimana. Passando per Hamilton, Verstappen e Leclerc: talenti emergenti e campioni affermati con in comune Tatuus, le monoposto made in Italy su cui crescono i giovani piloti. Azienda della provincia di Milano con sede a Lainate nata nel 1980, Tatuus nel nuovo millennio si è affermata come azienda leader per i campionati monomarca. Prima con Formula Renault, categoria in cui sono passati praticamente tutti i piloti presenti oggi in F1 con rare eccezioni, e poi con le varie F4 e F3: al momento sono in tutto 19 i campionati che schierano monoposto Tatuus, l’anno prossimo saranno 22.