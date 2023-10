Il pilota britannico della Mercedes nella conferenza di Austin: "Il nuovo fondo? È forse il più grande aggiornamento della stagione e sono entusiasta. C'è stato tanto lavoro in fabbrica e spero che questo muova qualcosa anche per trovare la direzione giusta nella prossima stagione". Sabato la Sprint, domenica gara alle 21: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW



LA CONFERENZA PILOTI