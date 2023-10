Se amate il motorsport, non prendete impegni per questa sera! Alle 21 italiane la Formula 1 andrà in pista ad Austin, in Texas, per il diciottesimo appuntamento del Mondiale. Attesa enorme per la Ferrari che scatta dalla pole position con Charles Leclerc, mentre il campione del mondo Verstappen - ieri vincitore della Sprint - parte dalla sesta casella sulla griglia del Circuit OF The Americas.