Per ora festeggia con un casco che ripercorre e racconta attraverso degli "stickers" le tappe della sua avventura mondiale, ma il britannico della McLaren spera di celebrare i 100 gran premi in Formula 1 con qualcosa di ancora più speciale. Può vincere ad Austin? Tutto il fine settimana di gara è come sempre live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

LA CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING - GUIDA TV