Vedi la gara di Max e pensi a Martin Scorzese per dare un titolo alla gara dell'olandese: "Toro scatenato", altro 10 in pagella. Ma la gara sui 100 Km fa venire in mente altri titoli del grande regista, ad esempio anche per Perez. Per Leclerc gara in difesa aspettando di scattare dalla pole in gara. Stasera il GP live alle 21 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW



