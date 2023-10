Ivan Capelli racconta il segreto della vittoria di Max Verstappen ad Austin: "E' stata frutto della calma, specialmente all'inizio, quando non sembrava avere il solito sprint. E' stata una cosa molto lenta, decimo per decimo e frenata per frenata". Il Mondiale torna la prossima settimana in Messico: live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

GP USA, HIGHLIGHTS