Il messaggio dell'astronauta texana Loral O'Hara dalla Stazione Spaziale Internazionale per quello che è anche il suo GP: "A tanti Km di distanza sopra le vostre teste, auguri a tutti i piloti che in pista sono come aerei fantastici. E poi team e ingegneri per i loro successi tecnici. La gara dura un nostro giro attorno alla Terra, ci vediamo alla bandiera a scacchi...". Stasera gara live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

ULTIME NEWS DA AUSTIN