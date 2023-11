Gran Premio di Las Vegas. Solo a pronunciarlo si capisce che sarà un weekend esagerato . La pista si snoda sulla Strip, tra i casinò più famosi del mondo . Nel paddock spazio alla fantasia con una cappella dove sarà possibile sposarsi , un finto casinò e le squadre daranno il loro contributo con iniziative particolari e livree dedicate. Sarà uno show continuo , a partire dall’alba di giovedì con una cerimonia d’apertura a cui parteciperanno molte star della musica. Un GP unico, anche per gli orari, con la gara che terminerà intorno alla mezzanotte di sabato ora di Las Vegas e le qualifiche che addirittura partiranno a mezzanotte con un impatto notevole sulle condizioni , visto che a quell’ora la temperatura nel deserto del Nevada può abbassarsi fino ai 5 gradi.

Una sorta di Monza in mezzo ai palazzi

Si correrà al freddo e su una pista velocissima, una sorta di Monza in mezzo ai palazzi, caratteristiche che piacciono alla Ferrari convinta di poter far bene. Il favorito ovviamente resta Max Verstappen, ma tutti sognano di fare bingo a Las Vegas: perché in America sarà un evento stile Super Bowl, e nel bene e nel male un GP diverso da tutti gli altri.