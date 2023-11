Il più veloce delle Libere 2 a Las Vegas è Leclerc seguito dal compagno di squadra Sainz e ad Alonso. Allo spagnolo 10 posizioni di penalità da scontare in griglia in seguito al cambio della batteria dopo aver impattato contro un tombino nelle FP1. I piloti scenderanno in pista alle 5.30 per la terza sessione, mentre le qualifiche scatteranno alle 9. Tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI