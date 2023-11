Carlo Vanzini e Roberto Chinchero ci spiegano a che punto è la trattativa per il rinnovo dei contratti dei piloti Ferrari. Sembra solo una questione di tempo e per Leclerc potrebbe arrivare un prolungamento molto lungo, ma anche per il "futuro rosso" di Sainz non ci dovrebbero essere intoppi. E Matteo Bobbi ci dice perché Charles e Carlos formano la coppia ideale. Tutto il fine settimana live Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW

