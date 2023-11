Max Verstappen infrange altri record ad Abu Dhabi, dove vince la 19^ gara della stagione con 1000 giri in testa: "All'ultimo giro mi sono emozionato, sapendo che sarebbe stato un addio con questa macchina. E' stata una stagione incredibile, sarà difficile ripeterci. Stiamo già lavorando per il 2024, ma gli altri vorranno batterci".

Max Verstappen vince anche ad Abu Dhabi e aggiorna il libro dei record: successo n°19 in stagione (su 22 GP) con oltre 1000 giri in testa (mai accaduto prima).

Ecco le classifiche finali. Il Mondiale torna nel 2024

"E' stata una stagione incredibile, ero un po' emozionato nell'ultimo giro perché era l'ultimo con una macchina che mi ha dato tantissimo. Sono molto fiero di aver vinto anche l'ultima gara, devo ringraziare la Red Bull. Sarà difficile ripeterci, ma almeno ci siamo goduti questa stagione. Dovremmo lavorare tantissimo per fare meglio o anche solo per ripeterci, si vuole sempre migliorare ma fare meglio non significa solo vincere gare o campionato. Noi stiamo già lavorando sodo per il 2024 in modo da avere una vettura competitiva, ma gli altri vorranno batterci. Prima però, godiamoci questa stagione".