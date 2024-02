Siete pronti a fare il vostro ingresso dove nessuno è mai entrato prima? Con la serie 'DiscoveRED - Scuderia Ferrari' posso davvero dirvi quella mia frase che piace tanto a Carlo Vanzini: non avete mai visto tutto questo! Da oggi al 13 febbraio la nuova produzione originale Sky è in onda su Sky, in streaming su NOW e disponibile anche on demand

L’attesa è finita, da oggi potrete vivere un'esperienza senza precedenti con la serie “DiscoveRED – Scuderia Ferrari”, una produzione originale Sky in 6 episodi in onda fino a martedì 13 febbraio su Sky, in streaming su NOW, disponibile anche on demand. Ferrari apre le porte di casa a Sky per mostrarvi immagini inedite delle giornate più strategiche della scuderia. In queste puntate vi porteremo dove le telecamere non sono mai entrate prima d’ora, come ad esempio la galleria del vento, uno dei posti più segreti dove pochissime persone possono accedere. I tecnici che lavorano nella galleria spiegheranno come si prepara e si sviluppa la macchina. Entreremo anche nel reparto montaggio del veicolo, dove i meccanici preparano la F1 prima dell’inizio del Mondiale.