Nel giorno della presentazione della nuova Red Bull, il campione del mondo parla anche della accuse di presunti comportamenti inappropriati e dell’indagine interna nei confronti del team principal: £Per me Christian è come sempre, cono concentrato sulla stagione". Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e streaming su NOW

Concentrato sulla prossima stagione, entusiasta ed emozionato per la nuova Red Bull. Così Max Verstappen si è presentato nella serata in cui nel quartier generale di Milton Keynes è stata presentata la RB20 e proiettandosi già ai test del Bahrain: "La macchina sembra bella, ma alla fine deve essere soprattutto veloce. Siamo concentrati tutti su quello e inizieremo a lavoraci già da settimana prossima in Bahrain ai test". Il campione del mondo ha parlato anche delle vicende extra-pista che hanno coinvolto il team principal Chirstian Horner, finito sotto indagine interna per "presunti comportamenti inappropriati" verso una dipendente. "Non so a chi piaccia scrivere questo genere di cose, ma tra me e Christian è come sempre – ha detto l'olandese - sono molto concentrato sulla mia prestazione per essere pronto e in forma, per guidare la macchina e discutere le cose con gli ingegneri". E poi ha aggiunto: "La mia vita non è solo la Formula 1. Quando sono a casa preferisco non pensarci troppo al di fuori dei miei impegni e degli allenamenti. Ci sono molte cose che accadono sullo sfondo, sono più che occupato".