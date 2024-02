Ancora dei tombini. Mattinata della seconda e della terza giornata di test in Bahrain interrotte per i danni a strutture divelte in curva 11 dopo il passaggio di Hamilton nel Day-2 e Perez nel Day-2: bandiera rossa in entrambi i casi. Ieri la sessione è terminata con un'ora d'anticipo per risolvere il problema. E non è la prima volta che succede in F1: ecco i PRECEDENTI