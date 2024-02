Inizia la nuova stagione di Formula 2: occhi puntati su Antonelli

Terminati i test pre-stagionali, i fari sono puntati sul debutto della nuova stagione ufficiale di Formula 2: si inizierà il prossimo 1° marzo a Sakhir, in Bahrain. Sarà un mondiale ricco di novità, tra cui l'esordio di Kimi Antonelli al volante della Prema. Il bolognese classe 2006, approdato in F2 dopo aver saltato la F3, ha tutte le intenzioni di dimostrare tutto il proprio potenziale. Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e streaming su NOW ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP

I test pre-stagionali, quando vanno bene, sono sempre forieri di grandi promesse un po’ per tutti. Per i team, che spesso si illudono di essersi rinforzati, per i piloti ai quali non pare vero di poter sperare in un campionato di primissimo piano, ai tifosi desiderosi di poter urlare di gioia per i successi dei propri beniamini. Friedrich Nietzsche, che era uno che la sapeva lunga, era però solito ammonire che "bisogna aver buona memoria per mantenere le promesse". E, nel nostro caso, è bene che buona memoria l’abbiano team e piloti, ai quali si richiede di mantenere fede con i fatti a quanto fatto intravedere nell’ultima uscita che precede il via della nuova stagione ufficiale, proprio sulla pista sulla quale debutterà il prossimo 1° marzo il campionato 2024 di Formula 2. Quella di Sakhir, in Bahrain.

Team e piloti A giudicare da quanto visto nei tre giorni di prove che hanno preceduto il via del torneo, c’è una atmosfera di apparente serenità nel team Rodin, forte del neo acquisto Zane Maloney dopo la risoluzione del contratto che legava il barbadiano a Trevor Carlin. Aria di tranquillità anche in casa Campos, dove Isaac Hadjar e Josep Maria Marti offrono sufficienti garanzie di solidità. Maini e Bortoleto (campione uscente della F3) sono una coppia in grado di sorprendere se il team Invicta (già Virtuosi) saprà assisterli al meglio. Ma le attenzioni degli italiani e di molti addetti ai lavori sono rivolte al debuttante di lusso Kimi Antonelli che, al volante di una Prema, si affaccia subito nella categoria cadetta, a supporto di Oliver Bearman e con la ferma intenzione di dimostrare tutto il proprio potenziale.

La carriera di Kimi Antonelli Il bolognese, classe 2006, due volte campione europeo di kart nella categoria OK, ha già vinto nelle monoposto i titoli di F4 ed F4 ADAC e ha conquistato anche il titolo in palio nel 2022 nei FIA Motorport Games. Non contento, ha continuato la propria scia di successi vincendo nel 2023 la Formula Regional Middle East e la Formula Regional Europea. Dal 2020, insomma, non fa che conquistare trofei in serie, in qualunque categoria corra. Dal 2019 Kimi fa parte del Mercedes Junior Team (di cui sono piloti senior Lewis Hamilton e George Russell) e quest’anno -saltando a piè pari la F3- approda in F2 con quella che -di fatto- è la ‘seconda squadra in pista’ della Ferrari. Figlio d’arte (il papà era pilota automobilistico e ora è proprietario di scuderie GT e F4), il ragazzo ha il piede pesante e voglia di stupire. Un motivo in più per non perdere di vista la F2 2024.

La nuova stagione inizia in Bahrain La stagione, come detto, partirà dal Bahrain il 1° marzo e si concluderà ad Abu Dhabi l’8 dicembre. In programma 14 eventi (28 gare fra sprint e feature), sui circuiti anche di Jedda, Melbourne, Imola, MonteCarlo, Barcellona, Spielberg, Silverstone, Hungaroring, Spa, Monza. Baku, Losail. Questa la composizione dei team: ART GP (F): 1) Victor Martins (Fra) 2) Zak O’Sullivan (Gbr) PREMA Racing (I): 3) Oliver Bearman (Gbr) 4) Kimi Antonelli (Ita) RODIN Motorsport (GB): 5) Zane Maloney (Brb) 6) Ritomo Miyata (Jap) DAMS (F): 7) Jak Crawford (Usa) 8) Juan Manuel Correa (Usa) INVICTA Racing (GB): 9) Kush Maini (Ind) 10) Gabriel Bortoleto (Bra) MP Motorsport (NL): 11) Dennis Hauger (Nor) 12) Franco Colapinto (Arg) VAN AMERSFOORT Racing (NL): 14) Enzo Fittipaldi (Bra) 15) Rafael Villagomez (Mex) HITECH Pulse-Height (GB): 16) Paul Aron (Est) 17) Amaury Cordeel (Bel) CAMPOS Racing (E): 20) Isack Hadjar (Fra) 21) Pepe Marti (Esp) TRIDENT (I): 22) Richard Verschor (Ned) 23) Roman Stanek (Cec) PHM Aix Racing (D): 24) Joshua Dürksen (Par) 25) Taylor Barnard (Gbr)