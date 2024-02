Max Verstappen ha parlato alla vigilia del primo weekend del Mondiale 2024 a Manama: "La situazione dellaa Red Bull è promettente, vediamo cosa dirà la pista. Sarà il tempo a decidere gli avversari. Horner? Sono concentrato sulla macchina, ma spero che la cosa si risolva il prima possibile". La gara à è in programma sabato 2 marzo alle 16. Tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

Max Verstappen si è presentato da campione del mondo alla prima conferenza stampa di Manama, alla vigilia del weekend in Bahrain che sà il via al Mondiale 2024.

"Situazione promettente, il tempo dirà chi sono i rivali"

"Abbiamo fatto tanti giri, mi sono sentito a mio agio sulla nuova macchina. La situazione è promettente, ma vedremo in gara perché ogni weekend è diverso. Ovviamente sarà il tempo a decretare gli avversari, non so per esempio se noi saremo i più veloci. Poi ci sono tante piste diverse. Viviamo alla giornata e per migliorare, questo è il mio approccio. Horner? Sono concentrato sulle mie prestazioni e quelle della vettura, ma spero che si risolva tutto molto presto. E' un lavoro di squadra, tutti dobbiamo essere uniti e anche per questo vogliamo che tutto si risolva presto".