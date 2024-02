Lewis Hamilton tra presente e futuro in conferenza a Manama: "E' stato un inverno difficile, sconvolto dall'opportunità di andare in Ferrari. Sono entusiasta, mi aspettano anche tante emozioni con la Mercedes. Voglio attaccare a tutta in questa stagione, c'è tanto affetto in questo team". La gara è in programma sabato 2 marzo alle 16. Tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

