Il campione del mondo in carica ha centrato la pole position per il primo GP del 2024. Già al comando del Q3, ha migliorato il suo tempo e blindato il primo posto in griglia sfruttando con intelligenza e anche un po' di buona sorte la scia della McLaren di Piastri. Ecco come è andata con il commento di Matteo Bobbi. Sabato la gara alle 16 è live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE