Chi vincerà il prossimo Mondiale di Formula 1? I piloti sembrano non avere dubbi: non sarà un campionato dominato da Max Verstappen, ma l'olandese è sicuramente il favorito per vincere il suo quarto titolo. Sono tutti d'accordo, tranne uno... Nel video, il parere dei piloti. Il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

