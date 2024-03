Si corre di sabato la prima gara del Mondiale 2024: il via alle 16. Verstappen scatta dalla pole, ma la Ferrari è lì in prima fila c on Leclerc. Il circuito, le gomme, i giri, il meteo e tutto quello che c'è da sapere prima del via, Mentre al paddock continua a tenere banco il caso Horner dopo l'invio di una mail anonima contenente le presunte foto e chat oggetto dell'indagine interna della Red Bull (che ha assolto il team principal). Gara in diretta tv su Sky e in streaming su NOW LA GRIGLIA DI PARTENZA

Il Mondiale di Formula 1 accende i motori sul primo Gran Premio della stagione 2024. In Bahrain la gara si corre eccezionalmente si sabato e avrà inizio alle 16 italiane: potrete seguirlo in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW. Ma tutto il campionato sarà live su Sky e in streaming su NOW.

Perché si corre di sabato La gara di Manama si corre oggi, di sabato, così come accadrà per il prossimo round di Jeddah, in Arabia Saudita. La decisione è legata all'inzio del Ramadan, il mese in cui si pratica il digiuno e che coincide con il nono mese del calendario islamico.

Il programa del GP Bahrain LIVE su Sky Ore 9.55: F3 – Feature Race

Ore 11.25: F2 - Feature Race

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 16: F1 gara

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: Debriefing

Ore 20: Race Anatomy

Verstappen in pole, ma la Ferrari è lì: Leclerc con Max in prima fila Il campione in carica Max Verstappen ha dunque conquistato con la Red Bull la prima pole position della stagione: a Sakhir l'olandese ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes di George Russell. Quarta l'altra Rossa di Carlos Sainz, davanti a Perez e Alonso. Ultima fila per le Alpine di Ocon e Gasly. vedi anche Sainz scatta 4°: la griglia di partenza in Bahrain

Il caso Horner, gli ultimi sviluppi Giornate intensa quella di ieri a Sakhir, anche fuori dalla pista. Stefano Domenicali e Mohammed Ben Sulayem, vertici diF1 e della Federazione internazionale, si sono incontrati per definire una una posizione comune in merito al caso Horner, dopo la mail anonima inviata a un centinaio di giornalisti e ai vertici stessi di Fia e F1. Entrambi hanno parlato con il team principal Red Bull. Ricordiamo che nell'indagine condotta dalla Casa austriaca, Horner era stato scagionato dalle accuse di "comportamenti inappropriati". Al termine delle qualifiche, chiacchierata anche tra Ben Sulayem e Verstappen. leggi anche Caso Horner, vertice F1-FIA sulla mail anonima

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista Lunghezza del circuito : 5.412 m

: 5.412 m Curve : 15

: 15 Giri del GP: 57

Le gomme Pirelli per il GP di oggi Pirelli ha nominato per il Gran Premio del Bahrain la mescola C1 come P Zero White hard, C2 come P Zero Yellow medium e C3 come P Zero Red soft.

Le previsioni meteo per la gara di Sakhir Sarà soleggiato come nei giorni precedenti. Temperatura un po' più calda con il passare delle ore. Vento leggero per la gara. GP: 20°C max in diminuzione fino a 17°C-18°C finali.