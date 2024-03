Il pilota britannico sull'ipotesi di avere come compagno Verstappen per il dopo Hamilton: "Sono alla terza stagione al fianco di Lewis, il più grande pilota di tutti i tempi, e penso di aver fatto un buon lavoro accanto a lui. E chiunque verrà il prossimo anno lo accoglierei favorevolmente. Sarebbe comunque una sfida positiva per me". Il Mondiale è in Arabia: tutto live su Sky e in streaming su NOW

IN ARABIA SAUDITA LA F1 CORRE SABATO ALLE 18: LA GUIDA TV