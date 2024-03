Si torna in pista per le Libere 3. Sainz, dopo il malessere dei giorni scorsi, non ci sarà per il resto del weekend perché dovrà operarsi per rimuovere l'appendicite: Bearman al suo posto. Giovedì chiuso con il miglior tempo di Alonso e una Ferrari in palla anche sul passo gara. Nella simulazione GP vola Verstappen, che non si è detto del tutto "tranquillo" per la qualifica che scatta alle 18. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI