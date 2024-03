Un gran premio indimenticabile quello di Jeddah nel 2021: non la seconda prova in calendario come in questa stagione, ma la penultima. Fu una gara pazza vinta da Hamilton: il britannico riaprì così il Mondiale rimandando la sfida per il titolo con Verstappen nell'incandescente Abu Dhabi. In Arabia tante le scintille tra Lewis e Max e anche un tamponamento (con penalità) dell'olandese al giro 38: riviviamo qui il meglio di quel GP. Il Mondiale è live Sky e streaming su NOW

Tre partenze, bandiere rosse e il duello al limite (con tamponamento) tra Verstappen e Hamilton

La gara di Jeddah fu segnata da ben tre partenze dalla griglia a causa di due interruzioni con bandiera rossa e, soprattutto, dal duello fra i due contendenti al mondiale. L'olandese fi anche penalizzato di 10'' dopo la gara per aver causato il tamponamento al giro 38, quando stava per restituire la posizione al britannico (la penalità non modificò l'ordine d'arrivo). I due pretendenti arrivarono alla bandiera a scacchi con gli stessi punti in classifica per giocarsi il tutto per tutto a Yas Marina. E in effetti andò così anche in quell'ultimo round sella sfida...