E' pace in casa Red Bull? Marko: "Continuerò qui"

La solita schiacciante vittoria che ricompatta il team e spazza via le nubi . Non quelle legate alle prestazioni o all’affidabilità, sulle quali la Red Bull conserva un clamoroso vantaggio rispetto alle avversarie, Ferrari in primis; ma quelle relative al clima incandescente all’interno della scuderia austriaca dopo il caso Horner , allargatosi a dismisura fino a coinvolgere il futuro di Helmut Marko (la presunta talpa) e soprattutto di Max Verstappen (molto legato a Marko). Vincere fa sempre bene e in casi come questi aiuta anche a distogliere l’attenzione dal punto focale della vicenda. Che, comunque, dopo l’assoluzione interna di Horner e la chiusura della vicenda sex gate con una lauta buonuscita per la dipendente coinvolta sembra ora essere destinata a una repentina archiviazione. A portare un po’ di sereno nel team già prima del via del secondo GP stagionale ci aveva pensato anche Oliver Mintzlaff , il responsabile di tutte le attività sportive della Red Bull, che subito dopo suo arrivo a Jeddah ha infatti incontrato Helmut Marko e rassicurato l’81enne manager ed ex pilota austriaco di poter restare regolarmente al proprio posto , dopo le accuse di fuga di informazioni per il caso Horner (sarebbe stato lui la famosa talpa che ha fatto uscire le voci). Proprio lo stesso Marko , dopo la vittoria in Arabia, ha confermato questa versione parlando ai microfoni dei nostri cugini di Sky.de: “Siamo d’accordo su tutta la linea, continuerò a lavorare qui e ho ancora tre anni di contratto. Il supporto di Max? È stato impressionante, gli sono molto grato. Lui è uno dei pochi che ha un carattere forte ma sa mostrare lealtà”.

Max il terzo incomodo: "Helmut via? La mia situazione cambierebbe"

Eh già perché in mezzo a questa vicenda c’è anche il terzo incomodo, quel Verstappen estremamente legato alla figura del manager austriaco, uno dei segreti dei successi di questi anni della Red Bull e quindi anche dell’olandese, che lo considera come un mentore e un secondo padre, in ogni caso figura fondamentale: “Helmut sarà sospeso? Per quanto mi riguarda deve restare, se crollasse un pilastro così importante del team non sarebbe per niente positivo anche per la mia situazione”, aveva detto Max, o meglio minacciato, nella conferenza stampa dopo la vittoria di Jeddah, a pochi minuti dalla scena che aveva immortalato un mesto Marko allontanarsi dal paddock molto prima delle tradizionali tempistiche post GP. “La mia lealtà verso Marko – ha aggiunto Verstappen, citato dalla BBC – è enorme. Ho sempre espresso a chiunque all’interno del team, e anche ai vertici, il fatto che lui è una parte importantissima nelle mie decisioni. Anche per il mio futuro in squadra. Ha costruito tutto questo insieme a Dietrich (Mateschitz, il grande capo scomparso nell’autunno 2022) sin dal primo giorno ed è sempre stato fedele alla Red Bull e alle persone che hanno lavorato qui, in modo da assicurarsi che tutti restassero nel team. Credo che sia anche molto importante dare a quest’uomo il rispetto che merita per quanto ha fatto. È anche una questione di lealtà e integrità”. Parole pesanti, che la Red Bull non può non considerare e che lasciano pensare che ora la vicenda si possa considerare definitivamente chiusa. Restano tutti, per buona pace e il bene di tutti.