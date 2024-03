Simone Resta lascia la Ferrari: andrà in Mercedes

Simone Resta raggiunge la corte di Toto Wolff come nuovo strategist development director dopo tanti anni in Ferrari. Stesso percorso per Enrico Sampò. Entrambi non potranno comunque lavorare nel nuovo team fino al 2025

Il mercato piloti, ma anche tecnici, tiene banco in Formula Uno in questo periodo. L'ultima grande manovra porta la firma del team Mercedes che ha fatto "spesa" in Italia. Simone Resta raggiunge infatti la corte di Toto Wolff. Il suo ruolo sarà quello di strategist development director e lavorerà a stretto con James Allison con il quale aveva già collaborato in Ferrari. Non potrà comunque lavorare nel nuovo team fino al 2025.