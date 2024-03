La Formula 1 torna in pista a Melbourne dopo una settimana di riposo. Leclerc, dopo aver conquistato il suo primo podio a Jeddah, proverà a restare in scia a Verstappen, vincitore del GP Arabia Saudita. La Ferrari ritrova Carlos Sainz junior, con Bearman che tornerà a correre in Formula 2. Attenzione all'orario della gara, anticipato rispetto al passato: il GP Australia scatta domenica 24 marzo alle 5, da seguire in diretta tv su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

Dopo una settimana di "pausa", la Formula 1 riaccende i motori a Melbourne. Da venerdì 22 a domenica 24 marzo è in programma il GP Australia, da seguire su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Si riparte dalla vittoria di Verstappen in Arabia Saudita, la stagione è appena iniziata ma l'olandese sta già provando a creare un vantaggio importante in testa alla classifica: Max ha 51 punti, a +15 sul compagno di squadra Segio Perez e a +23 su Leclerc. Il monegasco ha conquistato il primo podio della sua stagione in Arabia Saudita, chiudendo al 3° posto. "Red Bull troppo veloci a Jeddah, ma col lavoro possiamo batterli", ha detto il pilota Ferrari, provando a concentrarsi già sul prossimo GP in Australia, dove la gara quest'anno si correrà domenica 24 marzo al 5 del mattino (orario italiano), non più alle 7 del mattino come successo in passato.