Dopo due gran premi e un terzo che vivremo in questo fine settimana a Melborune, si può affermare con più sicurezza rispetto ai test che la SF-24 è una Ferrari molto diversa da quella dello scorso: i suoi comportamenti sono più prevedibili per i piloti e reagisce anche meglio ai cambiamenti meteo. Analizziamo tutto nei dettagli. Il weekend sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

