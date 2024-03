GP Australia, la gara LIVE

In pole position c'è la Red Bull di Verstappen, a caccia di nuovi record in questa terza prova del Mondiale 2024. In prima fila ancora la Ferrari, stavolta con uno stoico Sainz che ha resistito ai postumi dell'intervento di appendicite subito due settimane fa. Norris e Leclerc dalla seconda fila. La Mercedes più indietro e in cerca di risposte. Oggi la gara live dalle 5 su Sky e in streaming su NOW



