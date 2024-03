Charles Leclerc commenta il 2° posto in Australia, che lo porta a sole 4 lunghezze da Verstappen nel Mondiale: "Sono contento per la doppietta, meglio di così non poteva andare. Carlos ha fatto un lavoro eccezionale e migliore di me nel weekend, ha meritato la vittoria. Ora piedi per terra e lavorare: Red Bull è avanti, ma noi siamo migliorati più di tutti". Tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

"Piedi per terra: non ancora come Red Bull, ma..."

"Sono felice per la squadra, per la doppietta. Non succedeva da Bahrain 2022 ed è bello poterli rivivere. Carlos ha fatto un weekend eccezionale dopo l’operazione. Io ho avuto difficoltà con il primo set di dure, invece l’ultimo stint è andato meglio. Ma abbiamo fatto 1-2, meglio non poteva andare. Attaccare Carlos? No, non ci ho pensato. Nel primo stint dovevo guardarmi alle spalle, ci siamo fermati presto e da quel momento Carlos è sempre stato molto veloce. Io poi con le mie gomme andavo più in difficoltà. Appena ci siamo fermati per la prima sosta per me é stato tutto chiaro. Ma Carlos ha fatto un lavoro migliore nel weekend, in qualifiche e in gara, ed è giusto che abbia vinto lui. Sono punti importantissimi per la squadra. Volevamo fare più punti possibili e meglio di così non si poteva. Dobbiamo essere contenti, ma tenere anche i piedi per terra. Non siamo a livello della Red Bull, ma siamo quelli che sono più migliorati. Il feeling non era come venerdì, il 2° posto e il giro veloce ci ha permesso di fare il massimo. Oggi non ero in grande forma".