Dopo il successo in Australia, lo spagnolo è pronto alla nuova sfida a Suzuka: "L'obiettivo è sempre migliorarsi, è lo stesso approccio che si cerca di avere nella vita di tutti i giorni. Speriamo di poter dare continuità al buon momento. Il titolo costruttori? Red Bulla ancora la più forte, noi dobbiamo fare davvero tanto bene". E sul futuro: "Ho avuto tanti compagni di squadra, pronto a correre accanto a chiunque". Il weekend live su Sky e in streaming su NOW

