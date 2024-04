Hamilton: “La macchina mi ha dato le migliori sensazioni di quest’anno”

È la sessione migliore di quest'anno: parola di Lewis Hamilton. Al termine delle prove libere, è soddisfatto della prestazione del team: "Negli ultimi anni ho faticato a trovare il bilanciamento con una macchina difficile da guidare qui e considerando le ultime gare, altrettanto difficili, abbiamo fatto un grandissimo lavoro nell'ultima settimana". Sul weekend: "Se non cambiamo troppe cose potremmo restare in questa situazione". Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

