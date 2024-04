Carlos Sainz fissa l'obiettivo in vista del GP di Suzuka dopo il 4° posto in qualifica: "Realisticamente dobbiamo puntare al podio e lottare con la McLaren per il 3° posto. La Red Bull era carica di benzina nella simulazione, anche se il nostro passo gara è buono". Tutto il weekend del Giappone in diretta tv Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE