A Suzuka Verstappen partirà dalla pole, di fianco al compagno di squadra Perez. In seconda fila, Norris e Sainz proveranno ad impensierire le due Red Bull. Qualifiche difficili per l'altra Ferrari di Leclerc, che partirà ottavo. Qui tutto quello che c'è da sapere prima del via: giri, meteo e le ultime news. Il via del GP del Giappone è alle 7 in diretta su Sky e in streaming su NOW

Il Mondiale di Formula 1 pronto al suo quarto atto stagionale. Alle 7 scatta il GP del Giappone sul circuito di Suzuka. Dopo le prove libere fortemente condizionate dal maltempo, che ha impedito alla maggior parte dei piloti di scendere in pista per la seconda sessione di venerdì, Verstappen ieri si è preso di forza la quarta pole di questo 2024 con 1:28.740. In prima fila anche Perez, che fa della Red Bull la macchina da battere. Dopo la seconda posizione dell'anno scorso in terra giapponese, Norris proverà a replicare l'impresa partendo dalla seconda fila, al fianco di Sainz. In difficoltà l'altra Ferrari di Leclerc, che scatterà dall'8^ posizione. Il via alle 7, in diretta su Sky e in streaming su NOW.