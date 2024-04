Prima fila tutta targata Red Bull, con la 36^ pole della carriera di Max Verstappen seguito da Sergio Perez. Dietro la coppia formata dalla McLaren di Norris e dalla Ferrari di Sainz. Settimo Hamilton, seguito dall'altra Rossa di Leclerc. Ecco la griglia di partenza. Domani alle 7 il GP del Giappone in diretta tv Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE