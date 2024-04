Il presidente della Ferrari, citando Hamilton (che arriverà a Maranello dal 2025), spiega il percorso da intraprendere per tornare al successo: “Con il successo, è importante tenere a mente le parole di Hamilton: 'Nelle corse ci sono sempre cose da imparare, ogni singolo giorno. C'è sempre spazio per migliorare'". E su Vigna: "Vogliamo celebrare le vittorie con lui e con i tifosi". Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

