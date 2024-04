Vent'anni anni dopo il primo GP cinese e dopo quattro stagioni dall'ultima gara qui, il ritorno a Shanghai è vissuto dai protagonisti quasi come una prima volta perché non si gareggia su questo circuito dal 2019 e nel frattempo sono cambiate macchine e condizioni della pista. In più per la prima volta in stagione si disputerà la gara Sprint con il format che è stato ancora una volta rivisto. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

Nel 2004 la F1 abbatté una frontiera correndo per la prima volta in Cina. 20 anni dopo il ritorno a Shanghai è vissuto dai protagonisti quasi come una prima volta perché non si gareggia su questo circuito dal 2019 e nel frattempo sono cambiate macchine e condizioni della pista. In più per la prima volta in stagione si disputerà la gara Sprint con il format che è stato ancora una volta rivisto: venerdì dopo l’unica sessione di libere si disputeranno le qualifiche per la sprint, poi sabato prima la gara di 100 km e a seguire le qualifiche per il Gran Premio, come sempre di domenica.