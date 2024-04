Alla vigilia del GP in Cina, il pilota Ferrari è fiducioso: "A Shanghai dovremmo essere più forti: saremo più vicini a Red Bull". Dal Giappone, Leclerc ha lavorato sul proprio passo in qualifica: "Devo migliorare, ma non sono preoccupato: questo weekend sarà importante estrarre il massimo dalla vettura". Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

"Quest'anno in gara siamo forti, saremo più vicini a Red Bull", parola di Charles Leclerc in conferenza stampa prima del Gran Premio in Cina, "Shanghai è una pista dove possiamo essere più forti rispetto a Suzuka: approcceremo il weekend allo stesso modo". La Formula 1 è assente in Cina dal 2019: "È passato tanto tempo dall'ultima volta qui: dovremo vedere come si comporterà la nostra vettura e quali saranno le limitazioni principali in gara. Sulla carta dovremmo essere più vicini a Red Bull, che però credo sarà comunque in vantaggio". A Shanghai si correrà la prima Sprint Race della stagione, con un format nuovo che prevede una sessione di prove libere e due di qualifiche: "Non sarà semplice; come abbiamo visto in Giappone, nelle qualifiche con un piccolo errore rischi di partire lontano dalle prime posizioni: sarà importante estrarre il massimo dalla vettura". A Sky Sport approfondisce: "L'incognita sarà l'asfalto, ma dopo i primi giri avremo delle risposte. La Sprint sarà uguale per tutti e la sessione di libere sarà un'opportunità". Sul lavoro fatto dall'ultimo Gran Premio in Giappone: "Mi sono concentrato sulle qualifiche perché nelle ultime due ho fatto fatica. Non sono preoccupato: sono piccole cose che fanno la differenza, cose che non sono riuscito a modificare per il Giappone dopo la gara difficile in Australia. Qui sarà meglio".