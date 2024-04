Hamilton: "Con la pioggia mi sono entusiasmato"

Il sette volte campione del mondo ha chiuso al secondo posto la qualifica Shootout: "E' stata complicata, in condizioni insidiose non c’era tanto grip e non ce n’era per nessuno. Ma sono abbastanza contento. Appena ho visto la pioggia che arrivava ho cominciato a entusiasmarmi perché in condizioni normali non eravamo abbastanza veloci, per cui quando è arrivata la pioggia ho sentito di avere qualche opportunità e lì la mia qualifica ha preso vita". Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW