Dopo una splendida Sprint conclusa al secondo posto, arriva una deludente qualifica per Hamilton, che, non essendo riuscito a passare il Q1, partirà dalla 18^ posizione: "L'errore alla 14 ha compromesso la sessione". Si prospetta dunque una gara complicata per il sette volte campione del mondo, che non manca di scherzare: "Spero che piova, magari potremmo fare una gara migliore". Domani alle 9 il GP della Cina in diretta tv Sky e in streaming su NOW

GP CINA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE