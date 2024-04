Sergio Perez si conferma seconda forza in pista, dietro all'inarrivabile compagno Verstappen. Vicky Piria: "Dopo aver fatto una lotta interna per portare la Red Bull al suo stile, si è un po' rassegnato. Sa che è la macchina di Max e si adegua. E' sempre stato vicino a Verstappen, conferma anche della forza della monoposto". Guarda il video. Domani alle 9 il GP della Cina in diretta tv Sky e in streaming su NOW

GP CINA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE