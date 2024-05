Alla scoperta di tutti i dettagli della livera Ferrari tinta d'azzurro in occasione del Gran Premio di Miami. La tonalità di chiama "La Plata", già usata dalla Scuderia nella storia del Mondiale. Per esempio con Alberto Ascari, che la portò in pista nelle stagioni più vincenti. Qui il VIDEO della SF-24 speciale. La tre giorni del GP in Florida è in diretta su Sky e in streaming su NOW

