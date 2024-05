Per la SF-24 sembra esserci una difficoltà cronica nel riuscire ad accendere le gomme. È successo nei precedenti weekend ed è successo anche a Miami a Leclerc: correzioni violente nelle qualifiche Sprint con la rossa che hanno evidenziato difficoltà nel mettere le gomme in temperatura. È vero che non ha preso parte alle libere (dopo un testacoda) ma il problema nel primo settore la Ferrari continua ad avere. Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

